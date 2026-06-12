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Svenska Ylva Johansson (S) spelade en central roll i arbetet med att ta fram migrationspakten som EU-kommissionär. i EU-parlamentet leddes arbetet av svensken Tomas Tobé (M).

Polens besked: Bojkottar EU:s tvångsinvandring

Publicerad 12 juni 2026 kl 13.53

Utrikes. EU:s nya migrationspakt har trätt i kraft. Men Polen tänker varken ta emot migranter enligt systemet eller betala böter till Bryssel, enligt landets inrikesdepartement.

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Migrationspaktens bärande del är att medlemsländer ska kunna tvingas ta emot invandrare eller betala dryga avgifter för att slippa.

Polen har länge motsatt sig upplägget och hänvisar bland annat till trycket vid gränsen mot Vitryssland och till att man har tagit emot ett stort antal krigsflyktingar från Ukraina.

I ett uttalande från inrikesdepartementets talesperson Karolina Galecka slås Warszawas linje fast. Polen kommer "varken släppa in invandrare i landet enligt pakten eller betala böter till EU-kommissionen".

Departementet skriver också att "Polen inte kommer att införa de bestämmelser i pakten som hotar polska kvinnors och mäns trygghet".

Polen har fått ett undantag från omfördelningen av invandrare fram till årets slut. Men regeringen framhåller att man inte ser undantaget som slutpunkten.

I uttalandet skriver departementet att flera delar av pakten har ändrats efter polska förhandlingar och att landet bara tänker ansluta sig till de delar som stärker gränsskyddet och kampen mot illegal invandring.

Den polska regeringen säger sig samtidigt stödja snabbare utvisningar av utlänningar som vistas illegalt i EU. Enligt departementet är Polen sedan 2022 ett av de ledande EU-länderna när det gäller deportationer och frivilliga återvändanden. Antalet lyckade utvisningar ska ha ökat med 200 procent.

Tidöregeringens linje är att Sverige inte ska ta emot sin del av asylkvoten utan betala de böter till EU som finns som alternativ.

– Vi kommer inte ta emot asylsökande, utan regeringens beslut är att vi istället ska ge ett ekonomiskt bidrag till nästa år, sade migrationsminister Johan Forssell till SVT i december 2025.

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