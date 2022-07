Putin och Erdogan höll hand i Iran

Trion – Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan och Ebrahim Raisi – poserade på tisdagen framför kameran och tog varandras händer.

Officiellt handlade mötet om Syrien, där oenighet råder mellan länderna. Turkiet vill invadera en del av Syrien, vilket Ryssland och Iran motsätter sig.

De tre presidenterna kom dock överens om att "eliminera terrorister" i Syrien, rapporterar Times of Israel. Erdogans fokus var som vanligt på kurderna.

Samtalen kretsade naturligtvis också kring Ukraina, där Erdogan har profilerat sig som den som ska lösa problemet med det spannmål som är fast i landet och riskerar att orsaka en svältkatastrof i tredje världen.

Putin tackade Erdogan för ansträngningarna för att "nå framåt" med en överenskommelse om den ukrainska spannmålsexporten.

– Alla problem har inte lösts än, men det är bra att det har gjorts vissa framsteg, sade Putin enligt Times of Israel.

NOW - Putin, Raisi, and Erdogan holding hands in Iran.pic.twitter.com/qQRx4VMist

— Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2022