Rånare med slägga slår sönder guldbutik – inför publik

Publicerad 4 februari 2026 kl 17.54

Utrikes. Maskerade rånare slog till mitt på dagen mot en familjeägd guldbutik i sydvästra London. Rånet skedde inför ögonvittnen och fångades på film – och videon väcker bestörtning.

Två gärningsmän beväpnade med släggor genomförde på lördagsförmiddagen ett rån mot en guldbutik i Richmond-upon-Thames i London.

Enligt The Telegraph, som hänvisar till polisen, krossade männen skyltfönstren till butiken Gregor & Co strax efter klockan 10.30 och tog smycken direkt från diskarna.

På videon se man hur butikspersonal försöker slå bort armarna på den ena rånaren medan han plockar på sig värdesakerna. Samtidigt framgår att många människor bevittnar händelsen, och ropar att polisen ska tillkallas.

Gärningsmännen, som bar rånarluvor, lämnade därefter platsen.

Butiken ligger nära Richmond Green och har funnits i området i över 45 år.

Londonpolisen bekräftar händelsen.

– En utredning pågår efter ett grovt inbrott i en guldbutik på Paved Court i Richmond. Polisen larmades klockan 10.34 på lördagen den 31 januari efter att misstänkta slagit sönder butikens frontfönster och stulit ett antal föremål. Inga personskador rapporterades, säger en talesperson för polisen.

Enligt lokala uppgifter har stölderna i området ökat kraftigt. Mellan 2024 och 2025 uppges antalet stölder ha stigit med 11,6 procent, vilket har fått boende att investera i privat säkerhet.

