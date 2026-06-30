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Regeringen planerar nytt pengaregn över SVT – SD ska rösta emot

Publicerad 30 juni 2026 kl 14.02

Media. Regeringen kan skjuta till upp till 465 miljoner kronor till SVT och Sveriges Radio. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna kommer samtidigt att rösta nej till förslaget.

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Pengarna gäller kostnaderna för marknätet under 2026 och 2027. Efter TV4:s sorti från marknätet i början av 2026 hamnade en större del av notan hos public service.

I regeringens mest långtgående alternativ får SVT 383 miljoner kronor och Sveriges Radio 82 miljoner kronor. Det motsvarar hela den ökade kostnaden.

Tre andra alternativ finns också i remissen: ersättning med 75, 50 eller 25 procent.

– Vår ingång är att public service inte ska få mer pengar, säger SD:s kulturpolitiske talesperson Alexander Christiansson till Kvartal.

Han uppger också att remissen kan vara ett sätt för regeringen att skjuta frågan framför sig under valrörelsen.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) säger till SVT att regeringen ännu inte har bestämt vilken nivå som ska gälla.

– Regeringen har inte tagit ställning, utan det vi gör nu är att vi remitterar ett förslag med fyra olika förslag inom, på medelsnivåer. Nu ser vi fram emot att remissinstanserna ska få yttra sig om detta, innan regeringen arbetar vidare med frågan, säger Parisa Liljestrand.

Synpunkter på remissen ska lämnas senast den 30 september. Riksdagen har beslutat att public service-bolagen ska sända i marknätet åtminstone till 2033. Täckningen ska nå minst 99,8 procent av befolkningen, vilket motiveras med säkerhets- och beredskapsskäl.

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