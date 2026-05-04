Regeringen vill sprida svensk feminism i Europa

Regeringen vill att Sverige ska ta initiativ i arbetet med att forma en gemensam europeisk feministisk modell.

Jämställdhetsmyndigheten och Statskontoret får nu i uppdrag att tillsammans med näringslivet och andra aktörer verka för att en sådan standard tas fram.

Arbetet ska ske inom ramen för standardisering via Svenska institutet för standarder (SIS) och syftar till att skapa tydligare strukturer för hur både offentliga och privata verksamheter arbetar med jämställdhetsfrågor.

– Sverige och Europa står inför stora geopolitiska utmaningar. För att försvara vår frihet och vårt välstånd måste vi stärka svensk och europeisk konkurrenskraft och öka vår motståndskraft. Jämställdhet är i det perspektivet en given framgångsfaktor. Därför tar regeringen nu initiativ till att arbeta för utvecklingen av en europeisk standard för effektivt jämställdhetsarbete tillsammans med näringslivet, säger jämställdhetsminister Nina Larsson (L).

Bakgrunden är att EU nyligen antagit en ny strategi för jämställdhet för perioden 2026–2030, som slår fast att det feministiska perspektivet ska genomsyra all politik och alla beslutsprocesser.

Trots detta saknas i dag en gemensam standard anpassad för europeiska förhållanden. Regeringen menar att en sådan modell skulle fungera som ett praktiskt verktyg för organisationer.

– Genom att använda samma typ av strukturer som i etablerade standarder för kvalitet och miljöledning blir jämställdhet en tydligare ledningsfråga, med tydliga mål, mätning och uppföljning i verksamheternas ordinarie styrning, säger Nina Larsson.

Den nya standarden är tänkt att bygga vidare på den globala modellen ISO 53800, som infördes 2024, men anpassas till europeiska behov.

Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet i samband med myndigheternas årsredovisning för 2026