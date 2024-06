Rod Stewart hyllar Zelenskyj – blir utbuad

Under framträdandet i fredags, iförd en gul skjorta och en blå kavaj, dedikerade Stewart låten "Rhythm of My Heart" till Ukraina och dess militärmakt.

Han passade också på att grovt förolämpa Rysslands president Vladimir Putin, och salutera en enorm hjältebild av Volodymyr Zelenskyj som projicerades på skärmen bakom scenen.

Detta blev dock för mycket för publiken – som svarade med burop och visslingar.

Der Moment, als Rod Stewart während des Konzerts in Leipzig vor einem Foto von Selenskyj salutierte.



På söndagen kallade Michael Roth, utrikespolitisk talesperson för förbundskansler Olaf Scholz, Stewart för "dagens hjälte".

"Tack för din solidaritet med det ukrainska folket!" skriver Roth på engelska på plattformen X.

Han fortsätter, på tyska:

"Och hans empatiska 'fans' som lever i mentalt slaveri åt Putin bör skämmas. Så länge de fortfarande har förmågan att göra det!"

Krigströttheten i Tyskland har börjat breda ut sig ordentligt – samtidigt som man från etablissemangets sida fortfarande vill eskalera situationen i Ukraina. Det märktes i valet till Europaparlamentet då fredsvänliga partier till både höger (Alternativ för Tyskland) och vänster (BSW) gick starkt framåt och tillsammans fick 21 mandat.

Dessa partier väckte uppståndelse förra veckan genom att bojkotta Volodymyr Zelenskyjs tal i den tyska förbundsdagen. Något som fick Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) att rasa.