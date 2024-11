S-veteranen: Nepotism och "mjuk korruption" har blivit en svensk specialitet

Westerholm refererar till den amerikanske delstatssenatorn William E. Schluter, som i sin bok "Soft Corruption: How Unethical Conduct Undermines Good Government and What To Do About It" beskriver hur offentliga tjänstemän i New Jersey accepterar förmåner från lobbyister och ger uppdrag till släktingar, vilket är lagligt men ändå djupt korrupt.

Westerholm drar paralleller till Sverige och menar att liknande beteenden – korruption som kringgår de snäva juridiska gränserna för korruptionsbrott – börjar synas överallt i den svenska statsförvaltningen.

"Korruption behöver inte alltid handla om ett brunt kuvert eller en påse fylld med kontanter," skriver Westerholm.

Han påpekar att det snarare handlar om oetiska beteenden och intressekonflikter som undergräver allmänhetens förtroende för samhället.

Ett konkret exempel som Westerholm lyfter fram är hur tidigare landshövdingen i Stockholms län, Anna Kinberg Batra (M), rekryterade vänner till attraktiva tjänster i strid med regelverket.

Även Sidas tidigare generaldirektör Carin Jämtin (S) tas som exempel, när hon strax för sin avgång beslutade att trotsa myndighetens riktlinjer och ingå nya långa avtal med civila biståndsorganisationer, däribland Svenska kyrkan Act och Forum Civ, utan godtagbar förklaring.

Trots att regeringen kommunicerat andra prioriteringar valde Jämtin att stödja dessa organisationer, vilket Westerholm menar speglar en informell maktstruktur där personliga och politiska relationer väger tungt. Han påpekar att kopplingarna mellan dessa organisationer och Jämtin är välkända inom biståndskretsar och inom socialdemokratin, men att denna typ av agerande sällan granskas i offentligheten.

Han menar att dessa är tydliga fall av "mjuk korruption" där personliga relationer går före kompetens och lämplighet. Enligt honom är Kinberg Batra och Jämtin knappast ensam om det här beteendet, även om det fick stor uppmärksamhet i just detta fall.

Westerholm varnar för att denna typ av korruption kan skapa en "tyst acceptans" av nepotistiska beteenden, vilket i sin tur kan ha allvarliga följder för demokratin och tilliten till den svenska statsförvaltningen.