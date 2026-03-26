Så lurades Trump tro att ayatollan skulle mörda honom

Donald Trumps beslut att inleda ett anfallskrig mot Iran föregicks av en lång kampanj för att övertyga honom om att han var måltavla för iranska attentat.

Det skriver The Grayzone, som i sin granskning hänvisar till offentliga dokument, rättsfall och tidigare rapportering.

När Trump godkände lönnmordet på Irans högste ledare Ali Khamenei i februari gav han själv en antydan om motivet:

– Jag fick honom innan han fick mig.

Enligt The Grayzone spelade rädslan för att själv bli mördad en avgörande psykologisk roll i Trumps beslut att inleda kriget:

"Det var bara genom att utnyttja Trumps djupaste psykologiska sårbarhet – hans rädsla för en lönnmördarkula – som Israel och dess mellanhänder i hans administration kunde säkra sitt inflytande över presidenten och hålla honom på krigsstigen mot Iran."

FBI låg bakom mordkomplott

Några bevis för att Iran skulle ha legat bakom attentatsförsök mot Trump har dock inte lagts fram. Både israeliska företrädare och personer i Trumps närhet har däremot arbetat aktivt för att koppla Iran till hoten.

The Grayzone konstaterar att även FBI bidrog till försöken – genom att manipulera fram falska mordkomplotter.

Ett centralt fall gäller en pakistansk man vid namn Asif Merchant, som påstås ha planerat ett attentat mot Trump. Kritiker har dock pekat på att operationen i själva verket styrdes av FBI själva, som kontaktade Merchant och introducerade planen för honom.

Merchant, som har fru och barn i Iran, har berättat att han var livrädd för att Revolutionsgardet i Iran skulle göra något mot hans familj om han inte spelade med när FBI-agenterna försökte manipulera honom att ansluta sig till den fejkade komplotten. När han uppmanades att betala 5.000 dollar för mordet tvingades han låna ihop pengar för att ge dem till den FBI-informatör som poserade som lönnmördare.

Den oberoende journalisten Ken Silva sammanfattar fallet i en kommande bok och konstaterar att anklagelserna mot Merchant tycks vara "helt fabricerade":

"En närmare granskning av Merchant-fallet visar att det åtminstone var en hårt kontrollerad FBI-operation som aldrig utgjorde något hot mot Trump", skriver han.

Flera fejkade fall

En annan påstådd mordkomplott gäller iraniern Shahram Poursafi, som 2022 pekade ut för att ha planerat att mörda Trumps tidigare nationella säkerhetsrådgivare John Bolton.

Även denna komplott var till stor del fabricerad av FBI, skriver The Grayzone. Sajten noterar också att samma FBI-agent, Steven D’Antuono, som ansvarade för detta fall också låg bakom FBI:s fejkade kidnappningskomplott från 2020 mot den demokratiska guvernören Gretchen Whitmer i USA.

I det fallet var det Trump-anhängare som systematiskt manipulerades av FBI till att ansluta sig till planerna.

Efter Thomas Crooks mordförsök på Trump i Pennsylvania 2024 försökte amerikanska myndigheter koppla även honom till Iran, men någon sådan koppling kunde inte styrkas.

Parallellt spreds uppgifter om iranska planer på nya attentat, vilket bidrog till att öka oron inom Trumps kampanjorganisation.

Netanyahu var drivande

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppges ha spelat en särskilt aktiv roll i att förstärka bilden av ett iranskt mordhot mot Trump.

Han har upprepade gånger påstått att israeliska underrättelseuppgifter pekar på att flera sådana försök har gjorts från Teherans sida.

– Dessa människor som ropar "död åt USA" försökte mörda president Trump två gånger, påstod Netanyahu i en intervju med Fox News i samband med det första amerikansk-israeliska anfallet mot Iran i somras.

När han pressades på bevis fortsatte han:

– Via ombud, ja. Via deras underrättelser, ja. De vill döda honom.

En vecka senare beslutade Trump att inleda bombkampanjen mot Iran.

Budskapet om ett personligt hot återkom även senare i officiella kanaler.

"Jag var den jagade, och nu är jag jägaren", skrev Trump i ett tidigare inlägg på Truth Social.

The Grayzone konstaterar att bilden av ett iranskt mordhot spelade en central roll i att forma Trumps krigsbeslut – och att denna bild i stor utsträckning målades upp av underrättelseoperationer och israeliska intressen.

"Thomas Crooks må nätt och jämnt ha missat Trumps skalle i Butler, Pennsylvania, men Israel hade hittat en väg in i presidentens huvud", sammanfattar The Grayzones skribent Max Blumenthal.