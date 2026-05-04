Så ska Sveriges CIA heta

Publicerad 5 maj 2026 kl 12.26

Inrikes. Regeringen går vidare med planerna på en ny spionmyndighet och berättar nu vad den ska heta: "Sveriges utrikes underrättelsetjänst", kort UND.

Arbetet med att inrätta en ny svensk underrättelsemyndighet fortsätter.

Bakgrunden är underrättelseutredningens betänkande, som lämnades över till regeringen den 13 juni av den särskilda utredaren Carl Bildt – som själv har personlig erfarenhet av att vara informatör åt USA.

Myndigheten ska heta Sveriges utrikes underrättelsetjänst och förkortas UND, meddelar regeringen på tisdagen.

Den ska fungera som ett komplement till dagens system och ha fokus på civil underrättelseverksamhet utomlands. I praktiken handlar det dock i stor utsträckning om att samla in militära uppgifter om Ryssland och överlämna dem till USA.

I debatten har planen kallats ett ”svenskt CIA”, men utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) avfärdar den beskrivningen.

– Jag skulle hellre säga att det är ett svenskt MI6, säger hon.

Den nya myndigheten ska stärka Sveriges möjligheter att hantera en mer komplex omvärld genom att samla in och analysera information från flera källor.

– Den ska fokusera på civil utrikes underrättelseinhämtning, säger Maria Malmer Stenergard.

– Med den här myndigheten breddar vi vår förmåga att svara mot den alltmer komplexa hotbild som vi ser.

Bakgrunden är bland annat att flera underrättelsetjänster misslyckades med att förutse Rysslands invasion av Ukraina.

Den militära underrättelsetjänsten Must ska framöver koncentrera sig mer på militära frågor, medan den nya myndigheten tar ett större ansvar för civila analyser.

Regeringen väntas lägga fram en proposition i juni. Om planerna går igenom ska verksamheten starta den 1 januari 2027.

– En del har anmärkt att det inte är rätt läge nu, men den här regeringen skjuter inte upp till morgondagen det vi borde göra i dag, säger Maria Malmer Stenergard.

