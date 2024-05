Säpo stoppade Pehrsons "trygghetsvandring" i Göteborgs-getto

Syftet med besöket, som skulle ha ägt rum i fredags, var att diskutera trygghetsfrågor med lokalbor och poliser.

Enligt Liberalerna kunde Pehrsons säkerhet inte garanteras under besöket, vilket var orsaken till att evenemanget ställdes in med kort varsel.

– Det stämmer att Johan Pehrson hade ett inplanerat besök i går kväll som ställdes in efter dialog med berörda myndigheter. Vi fick information via Säpo. Den förklaring vi fått är att hans säkerhet inte kunde garanteras under besöket, säger Liberalernas presstjänst till Expressen.

Säpo har avböjt att ge detaljer om grunden för deras bedömning eller att diskutera specifika säkerhetsåtgärder för skyddspersoner. Polisregion Väst uppger att de inte varit inblandade i beslutet att avblåsa trygghetsvandringen.