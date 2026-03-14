Schweiz stänger luftrummet för USA

Publicerad 14 mars 2026 kl 22.44

Utrikes. Schweiz har avslagit två förfrågningar från USA:s militär om att flyga genom landets luftrum under kriget i Mellanöstern.

– Ansökningarna skulle ha krävt omfattande klargöranden och kunde inte godkännas inom de angivna tidsfristerna, säger en talesperson för det schweiziska federala luftfartsverket, FOCA, till lokala medier.

Om den schweiziska regeringen skulle slå fast att situationen i Iran utgör ett krig så kan det få bindande konsekvenser. Schweiz kan då i princip tvingas förbjuda militära överflygningar från stater som deltar i striderna.

Ett sådant beslut skulle även innebära att vapenexport till de krigförande länderna stoppas.

Sverige hade tidigare liknande regler man har avskaffat dem och istället gått med i USA:s militärallians Nato.

Nyheter från förstasidan

Trump backar om att öppna Hormuzsundet – "andra får göra det"

Kräver att andra länder "hjälper till". Den amerikanska flottan har hittills inte vågat eskortera ett enda fartyg genom sundet.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

