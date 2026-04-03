SD-kritik mot Kristerssons HIV-drag

Regeringen vill gå vidare med ett förslag om att ta bort kravet på att HIV-smittade måste informera sina sexpartners om sin sjukdom.

Bakgrunden är en statlig utredning som anser att dagens regelverk är föråldrat.

Utredaren Jan Albert framhåller samtidigt att smittspridning i dag främst sker från personer som inte vet om att de bär på viruset.

– Det finns inte skäl att behålla ett system som mest upprätthåller stigma, säger socialminister Jakob Forssmed.

Men förslaget får kritik från Sverigedemokraterna. Partiets socialpolitiska talesperson Jessica Stegrud markerar nu mot regeringens linje.

– Vi tycker att det väger tyngre att en individ själv får välja vilka eventuella risker man utsätter sig för. Det måste väga tyngre än den personliga integriteten hos den som lever med hiv, säger hon till Ekot.

Hon utvecklar resonemanget i ett inlägg på X.

"Frågan innebär en avvägning mellan personlig integritet och rätten till trygghet och information i nära relationer. Vi menar att rätten till information ska väga tyngre. Därför delar vi inte regeringens linje."

Informationsplikten infördes 1985 och innebär att den som vet sig bära på hiv måste informera sina sexpartner om sin sjukdom.