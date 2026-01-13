© Riksdagen
Göran Hargestam.

SD-politiker med nazigömma lämnar ordförandepost

Publicerad 13 januari 2026 kl 13.33

Inrikes. Göran Hargestam lämnar uppdraget som distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Östergötland efter avslöjanden om nazistiska föremål i hans ägo.

Beskedet kommer efter att Expressen rapporterat att Hargestam haft en samling med nazirelaterade objekt förvarade i en fastighet i Valdemarsvik.

SD uppger i ett pressmeddelande att vice ordföranden tar över ledningen tills vidare.

– Vi har haft en god intern dialog i partiet lokalt och jag har fått distriktsstyrelsens förtroende att axla uppdraget som tillförordnad ordförande i Östergötland, fram till nästa distriktsstämma, säger Clara Arandra i pressmeddelandet.

Hargestam har redan lämnat sitt riksdagsuppdrag. Enligt uppgifterna som publicerats hade han flera nazistiska föremål i sin ägo – däribland en pokal med hakkors, exemplar av "Mein kampf" och bilder på Adolf Hitler.

Han har själv förklarat innehavet med ett militärhistoriskt intresse och sagt att han haft planer på att skriva en bok – ett projekt som aldrig genomfördes.

