Sex gripna för assistansbedrägerier på 12 miljoner kronor

Utredningen inför tillslaget visade tveksamheter om vårdbehovet hos den som beviljats ersättning och att de assistenter som funnits inte har arbetat i den utsträckning som det begärts och getts ersättning för.

De fyra gripna som misstänks för grova penningtvättbrott är de som angetts ha arbetat som assistenter.

– Det handlar om att en person som begärt assistens och misstänks ha överdrivit sitt vårdbehov. Detta misstänks ha pågått under en längre tid och vi har tittat tio år tillbaka i utredningsarbetet. Under de tio åren handlar det om misstankar om felaktiga utbetalningar på 12 miljoner, säger Per Wedsmark, utredningsledare på Bedrägerisektionen hos polisen i region Stockholm, på polisens hemsida.

De gripna är både män och kvinnor och de två som misstänks för grova assistansbedrägerier är en man och en kvinna i 40-årsåldern boende i Järfälla kommun.

Samtliga sex förhördes efter gripandet och två anhölls. Anhållandet är hävt men samtliga sex personer är fortsatt misstänkta och utredningsarbetet fortsätter. I samband med gripandet togs bland annat datorer och telefoner i beslag och en analys av detta samt vidare förhör med de misstänkta är en del av det fortsatta utredningsarbetet.

– Det handlar om ett misstänkt brott mot välfärdssystemet och brottsanmälan kom ursprungligen från Försäkringskassan. Vi har arbetat med ett antal liknande ärenden och kan i vissa fall se mönster där anhöriga till den person som behöver assistans också är de som anmäls och i ett antal fall har dömts för brott, säger Per Wedsmark.