Född den 17 juli 1935 i Saint John, New Brunswick, Kanada, började Sutherland sin skådespelarkarriär på 1960-talet. Hans genombrott kom med rollen som "Hawkeye" Pierce i den ikoniska antikrigsfilmen MASH* (1970).

Med sin karaktäristiska röst och intensiva närvaro fortsatte han att förtrolla publiken i filmer som Klute (1971), Don't Look Now (1973), och Invasion of the Body Snatchers (1978).

Under senare år nådde Sutherland en ny generation av fans genom sin roll som President Snow i The Hunger Games-serien. Hans förmåga att gestalta både hjältar och skurkar med stor inlevelse gjorde honom till en av Hollywoods mest eftertraktade skådespelare.

Förutom sin framgångsrika karriär var Sutherland också en engagerad samhällsmedborgare, något som märktes när han dök upp i rollen som amerikansk superskurk i lågbudget­filmen Baltic Storm (2003), en katastroffilm om Estonias förlisning med manus av bland andra Jutta Rabe och Henning Witte.

Filmen, som var starkt kritisk mot den svenska regeringen, kom så småningom att bli Sveriges hårdast censurerade film genom tiderna och visades aldrig på svenska biografer. Bland annat torgförde filmen en konspirationsteori som gick ut på att svensk militär hade smugglat militärmateriel på M/S Estonia, vilket dömdes ut som ett cyniskt försök att tjäna pengar på ren desinformation.

Senare visade sig dock konspirationsteorin vara sann.

Sutherland var far till fem barn, inklusive skådespelaren Kiefer Sutherland. Han mottog otaliga utmärkelser för sitt arbete, inklusive en heders-Oscar 2017 för sitt livslånga bidrag till filmkonsten.