Snyftreportaget: David vill återvandra till Syrien – han ska bara avsluta sin gratis högskoleutbildning först

– Jag känner mig inte välkommen. Varför ska jag stanna?, säger David i ett så kallat snyftreportage från SVT.

Hans beslut uppges påverkas av den politiska debatten kring invandring, som han upplever som negativ.

David kvalificerar sig inte för det statliga återvandringsbidraget som höjs kraftigt till 350.000 kronor per vuxen från 1 januari 2026, eftersom han är svensk medborgare.

Under sin tid i Sverige har David engagerat sig i att hjälpa andra invandrare att komma åt diverse förmåner via en TikTok-kanal med över 26.000 följare, där han delat tips om hur man kan utnyttja det svenska samhället.

Utvandringen bland utrikes födda har "ökat markant" hävdar SVT med hänvisning till SCB. Det beror dock nästan helt på justeringar i folkbokförings­databasen och inte på verklig utvandring, vilket Fria Tider rapporterat om förut.

Malmölistans partiledare Nils Littorin är en av flera som kritiserar själva vinklingen i SVT:s snyftreportage.

"David vill återvända till Syrien. Han ska bara avsluta sin gratis högskoleutbildning först", konstaterar Littorin.