Regeringen: Inga belägg för att en enda invandrare har nettoutvandrat

Den 8 augusti släppte justitiedepartementet ett pressmeddelande där migrationsminister Maria Malmer Stenergard hävdade att det numera förekom nettoutvandring från Sverige. Inte bara av svenskar, vilket varit känt sedan tidigare, utan även av somalier, araber och liknande.

Under en pressträff visade ministern närmare bestämt upp ett diagram (se bild ovan) som angav nettoutvandringen av irakier till ca 900 personer, somalier till ca 1.100 personer och syrier till knappt 500 personer under de första fem månaderna i år.

– Regeringens arbete ger resultat. För första gången på 50 år har Sverige nettoutvandring, sade ministern under pressträffen.

Men påståendet är en bluff. Eller – om man vill vara snäll – vilseledande. Det är Skatteverkets satsning på att registrera personer som inte bor – eller kanske aldrig har bott – i Sverige som "utvandrade" som ligger bakom siffrorna. Något regeringen inte skriver, men nöjer sig med att antyda, i sista meningen av sitt långa pressmeddelande:

"Regeringens satsningar för en förbättrad folkbokföring antas bidra till detta utfall", står det där.

Samnytt har begärt ut Skatteverkets siffror där det framgår att 5.992 felaktigt folkbokförda personer har gallrats ur registren under de fem första månaderna 2024, vilket innebär att Sverige fortsatt hade ett positivt invandringsnetto om man bortser från Skatteverkets gallring.

"Det är därmed missvisande att antyda att 'en del av' utvandringsnettot berodda på Skatteverkets kontroller. Kontrollerna står för mer än hela utvandringsnettot", konstaterar nyhetssajtens journalist Mattias Albinsson i en krönika om regeringens återvandringsbluff.

Samnytts siffror visar emellertid inte vilka länder som de utvandrade kommer ifrån eller utvandrar till. Det går alltså inte att veta om det förekommer någon nettoutvandring – eller ens någon utvandring över huvud taget – avseende invandrare från Irak, Syrien och Somalia, så som regeringen påstår. Det kan lika gärna vara som vanligt, det vill säga att svenskar flyttar från Sverige och att tredje världen flyttar in.

När Fria Tider dagen efter regeringens presskonferens ringer upp Maria Malmer Stenergard för att fråga hur stor del av den påstådda nettoutvandringen till Irak, Somalia och Syrien som utgörs av verklig utvandring svarar pressekreteraren Richard Wahlström att det bara är en del som beror på registerförändringar inom Skatteverket.

– Det är som vi skrivit i pressmeddelandet. Det är en del, säger han.

Då finns det alltså ett antal personer som har nettoutvandrat på riktigt, när det gäller Irak och Somalia och sånt. Har du några belägg för det påståendet?

– Det får jag kolla upp i så fall.

Finns det några belägg på att det är fler än noll personer?

– Jag ska kolla upp det och återkomma.

Men nu har ju regeringen hållit en pressträff om att det förekommer nettoutvandring av bland annat irakier. Men den verkliga nettoutvandringen av irakier skulle alltså kunna vara noll personer? Är det vad du säger?

– Nej det är inte vad jag säger, utan det finns belägg men jag ska kolla upp dem och återkomma.

Idag?

– Jag ska göra vad jag kan.

Det blir sedan helg och när ingen återkommit från Maria Malmer Stenergards kansli under mitten av påföljande vecka ringer vi åter upp departementet under onsdagen. Då har Wahlström uppenbarligen fått nya instruktioner.

– Jag får be dig skicka ett sms med dina frågor så återkommer jag. Om jag har någon kommentar, säger han.

Men nu ville jag ju inte ha någon kommentar från dig utan jag ville utfå regeringens underlag på att det förekommer nettoutvandring till Irak, Somalia och Syrien.

– Då får jag be dig återkomma med en skriftlig begäran.

Det sa du inte förra gången. Då sa du att du skulle ta fram det här och själv återkomma skriftligt, och sen gjorde du inte det.

– Ja, men det är mitt besked till dig nu. Återkom igen på mejl.

Nej. Du är tjänsteman på en statlig myndighet och ska handlägga en begäran om att utfå en allmän handling. Finns det några underlag på att en enda person från någon av de här länderna har utvandrat? Det var ju det som var frågan.

– Jag kan inte svara på det just nu, för jag sitter i möte. Jag får be dig skicka in det här så kommer jag hantera det alldeles strax.

Efter att ha skickat in begäran skriftligen under onsdagen återkommer dock inte någon från Maria Malmer Stenergards departement under den här veckan heller.