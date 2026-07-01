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Spaniens premiärminister Pedro Sánchez.

Spanska siffran skenar: 1,3 miljoner illegala invandrare söker amnesti

Publicerad 1 juli 2026 kl 11.22

Utrikes. Spaniens vänsterregering räknade med 500.000 ansökningar efter att ha utlyst amnesti för illegala invandrare. Nu är siffran uppe i 1,3 miljoner.

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Det är den största amnestin av sitt slag i Europas historia, enligt Daily Mail.

– Andelen godkännanden är mycket hög, säger Mauricio Valiente, chef för flyktingorganisationen CEAR.

Skälet är enligt honom att kraven är mycket enkla. För att omfattas krävs bland annat att migranten befann sig i Spanien senast den 1 januari, saknar belastningsregister och kan visa att han eller hon har vistats fem månader i följd i landet.

Tidsfristen var satt till tisdagen. Därefter ska ärendena behandlas under de kommande veckorna, med beslut inom tre månader.

Enligt tankesmedjan Funcas beräkning finns omkring 840.000 illegala invandrare i Spanien.

Amnestin väntas bli större än Spaniens tidigare 2005, då en halv miljon personer fick sin status ändrad. Den överträffar även Italiens stora amnesti 2002, som omfattade 634.700 illegala invandrararbetare.

Premiärminister Pedro Sánchez linje går på tvärs med utvecklingen i flera andra europeiska länder, där regeringar i stället skärper migrationspolitiken. Italiens premiärminister Giorgia Meloni har hamnat i konflikt med Sánchez om amnestin och varnar för att den kan påverka Schengenområdet.

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