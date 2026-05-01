SR ställer in debatt – partiledarna måste gå och rösta

Publicerad 4 maj 2026 kl 14.26

Inrikes. En planerad partiledardebatt i Sveriges Radio stoppas i sista stund. Flera toppolitiker väljer att i stället närvara vid voteringar i riksdagen efter att kvittningssystemet kollapsat.

Sveriges Radio tvingas ställa in sin debatt i programmet "Fördrink" på onsdag efter att flera partiledare lämnat återbud.

Bakgrunden är den politiska turbulens som uppstått kring riksdagens kvittningssystem.

Eftersom systemet har havererat måste samtliga riksdagsledamöter nu dyka upp vid omröstningarna. Tidigare behövde de bara delta om de kände för det – och så har det varit i årtionden.

Debatten i SR var tänkt att starta samtidigt som voteringar sker i riksdagen, vilket gjorde situationen svår att lösa.

– Osäkerheten gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen, säger Martin Runnqvist Nilsson, projektledare på SR, till Ekot.

