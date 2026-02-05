© Stegra
 

Stegra kan inte betala sina räkningar – nu stängs värmen av

Publicerad 5 februari 2026 kl 17.29

Inrikes. Obetalda fakturor har fått en leverantör att stänga av värmen på den skattefinansierade klimatjätten Stegras bygge i Boden. Samtidigt kommer uppgifter om skulder på hundratals miljoner kronor till entreprenörer.

Värmen har stängts av i delar av Stegras industriområde i Boden efter att fakturor inte betalats.

Leverantören Hallix uppger att betalningar uteblivit sedan i höstas och att åtgärden vidtogs efter flera påminnelser.

– När man har fått några påminnelser och fortfarande inte betalat så stänger man värmen, säger Hallix projektchef Samppa Kalliosalo till Affärsvärlden.

Problemen uppges vara omfattande. Källor till både Affärsvärlden och SVT Norrbotten beskriver hur flera entreprenörer väntar på betalning.

De samlade kraven ska enligt uppgifterna röra sig om flera hundra miljoner kronor. Situationen ska även ha fått konsekvenser för bemanningen, som uppges ha minskat kraftigt efter årsskiftet.

Stegra vill inte kommentera uppgifterna om skuldnivåerna, men medger att fakturor kan bli liggande av olika skäl.

– Det kan finnas flera anledningar till att fakturor inte är betalda. En anledning kan vara att man inte är överens om vad som har levererats utifrån beställningen i kvantitet, säger presschefen Karin Hallstan till SVT.

Från leverantörshåll pekas i stället interna processer ut som förklaring till problemen.

– Den största orsaken är att det är så byråkratiskt därinne. Alldeles för många personer är inblandade, säger Samppa Kalliosalo till Affärsvärlden.

