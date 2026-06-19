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Stenergard ska sätta Putin i fängelse: "Han ska skaka galler"

Publicerad 19 juni 2026 kl 11.26

Inrikes. Sverige ska ha en ledande roll i en framtida "krigstribunal" som ska döma Vladimir Putin och andra ryska företrädare för folkrättsbrott. Det menar utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M).

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Regeringen har redan vidtagit flera åtgärder för att se till att Sverige får en ledande roll i en framtida tribunal riktad mot Ryssland.

På torsdagen fattades de beslut som krävs för att formellt ansluta Sverige till en krigstribunal. Sedan tidigare har riksdagen röstat igenom de nödvändiga förslagen för att detta ska bli verklighet.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard har under året konsekvent vägrat att fördöma Israels och USA:s krig mot Iran, trots att det var ett skolboksexempel på ett brott mot folkrättens förbud mot aggressionsbrott. Hon har dock medgivit att det är "svårt att se" att anfallskriget är förenligt med internationell rätt.

Enligt Stenergard är Rysslands stora folkrättsbrott samtidigt just ett aggressionsbrott.

– Ytterst handlar det om att utkräva ansvar för det brott som Ryssland har begått när man valde att inleda kriget mot Ukraina, det vill säga aggressionsbrottet. Det här är vad man skulle kunna uttrycka som "the mother of all crimes". Hade inte det brottet begåtts så hade inte de efterföljande brotten heller skett, säger hon till Expressen.

Särskilt är den 45-åriga svenska politikern intresserad av att döma den ryske presidenten Vladimir Putin.

– I den bästa av världar skulle han skaka galler redan nu. Självklart vill jag att Vladimir Putin ska få bära det fulla ansvaret för de vedervärdiga brott som han gett upphov till, säger hon till Expressen.

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