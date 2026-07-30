Quisling-bråket
© Ninni Andersson, FT BILD/ARKIV
 

Jomshof: "Även Magdalena Andersson är en quisling"

Publicerad 4 augusti 2026 kl 14.38

Inrikes. SD-toppen Richard Jomshof möts av rasande kritik efter att ha pekat ut Aftonbladets Anders Lindberg som "en quisling". I stället för att backa går han nu ett steg längre – genom att även kalla S-ledaren Magdalena Andersson för samma sak.

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Quisling-bråket

Magdalena Andersson var tidigare under tisdagen snabb med att gå till angrepp mot Jomshofs kommentar om Lindberg och anklaga SD för att försöka tysta kritiska röster.

– Att agera på det här sättet är djupt osvenskt. Det är uppenbart ett parti som arbetar aktivt för att tysta kritiska röster. Så gör vi inte i Sverige, sade hon till Expressen.

S-ledaren frågade sig också om Jomshof kan bli en av de tolv ministrar som Ulf Kristersson har sagt att SD ska få efter en eventuell valvinst, och om det kan innebära att det i framtiden kan komma "hot mot journalister" direkt från regeringen.

Jomshof svarar på Magdalena Anderssons kommentarer i ett nytt inlägg på X – där han använder samma beteckning om henne som han använde mot Lindberg.

"Fast, även Magdalena Andersson är en quisling. De kryper ju alla för islamisterna, vars mål är att ta vår demokrati och vårt land ifrån oss", skriver han.

Ordet quisling används som beteckning på en landsförrädare och kommer från den norske politikern Vidkun Quisling, som samarbetade med Nazityskland under ockupationen av Norge.

Jomshof hade tidigare försvarat sitt ordval om Lindberg med att Aftonbladets politiske chefredaktör själv jämfört Ulf Kristersson med Franz von Papen.

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