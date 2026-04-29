© Innlandet, Kulturhistorisk museum
 

Största vikingaskatten någonsin hittad i Norge: "Helt vansinnigt"

Publicerad 1 maj 2026 kl 15.46

Utrikes. Ett sensationellt fynd i norska Innlandet har slagit alla tidigare rekord. Över 3.000 mynt från vikingatiden har grävts fram – och det fortsätter att dyka upp fler.
– Detta är verkligen enastående. I sanning enastående, säger myntforskaren Svein Harald Gullbekk.

Det började med ett mindre fynd på en åker vid Rena i Østerdalen.

Två metalldetektorister hittade först ett antal mynt – men snart stod det klart att det rörde sig om en betydligt större skatt.

När arkeologer kopplades in växte antalet snabbt och har nu passerat 3.000. Fyndet räknas som det största i sitt slag från vikingatiden i Norge.

– Detta är helt utan motstycke, säger arkeologen May-Tove Smiseth till Forskning.no.

Fyndet, som fått namnet Mørstad-skatten, beskrivs som unikt även i ett större perspektiv.

– Det har varit helt vansinnigt att stå där och se detta tas upp ur jorden. Och att se kvaliteten på mynten. De är så fina, säger May-Tove Smiseth.

– De har legat så bra här, de ser nästan ut som om de är nyslagna, fortsätter hon.

Enligt experter rör det sig främst om tyska och engelska silvermynt från slutet av vikingatiden, omkring år 1050. Samtidigt finns även norska mynt i fyndet.

– Vi har myntfynd från vikingatiden där det har funnits 2.000 mynt. Men aldrig gar mer än 3.000 mynt hittats. De har brutit en barriär här. Detta är verkligen enastående. I sanning enastående, säger myntforskaren Svein Harald Gullbekk.

Arkeologerna tror att mynten en gång lagts ner i jorden och senare spridits ut av jordbruk.

– Någon har använt jorden här som bankfack och gömt detta undan, säger Gullbekk.

Forskarna har legat lågt med att avslöja skatten.

– Det är inte särskilt betryggande att ha en så stor skatt liggande löst. Vi väntade med att berätta tills vi hade bättre kontroll, säger May-Tove Smiseth.

Nyheter från förstasidan

Smugglades till Sverige av SVT – här hotar han "skada" receptionisten

Fredrik Önnevalls flyktingbarn åtalas igen – för stenkastning mot hotell. Är sedan tidigare bland annat dömd för bedrägeri mot 82-årig svensk kvinna.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

