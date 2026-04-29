Största vikingaskatten någonsin hittad i Norge: "Helt vansinnigt"

Det började med ett mindre fynd på en åker vid Rena i Østerdalen.

Två metalldetektorister hittade först ett antal mynt – men snart stod det klart att det rörde sig om en betydligt större skatt.

När arkeologer kopplades in växte antalet snabbt och har nu passerat 3.000. Fyndet räknas som det största i sitt slag från vikingatiden i Norge.

– Detta är helt utan motstycke, säger arkeologen May-Tove Smiseth till Forskning.no.

Fyndet, som fått namnet Mørstad-skatten, beskrivs som unikt även i ett större perspektiv.

– Det har varit helt vansinnigt att stå där och se detta tas upp ur jorden. Och att se kvaliteten på mynten. De är så fina, säger May-Tove Smiseth.

– De har legat så bra här, de ser nästan ut som om de är nyslagna, fortsätter hon.

Enligt experter rör det sig främst om tyska och engelska silvermynt från slutet av vikingatiden, omkring år 1050. Samtidigt finns även norska mynt i fyndet.

– Vi har myntfynd från vikingatiden där det har funnits 2.000 mynt. Men aldrig gar mer än 3.000 mynt hittats. De har brutit en barriär här. Detta är verkligen enastående. I sanning enastående, säger myntforskaren Svein Harald Gullbekk.

Arkeologerna tror att mynten en gång lagts ner i jorden och senare spridits ut av jordbruk.

– Någon har använt jorden här som bankfack och gömt detta undan, säger Gullbekk.

Forskarna har legat lågt med att avslöja skatten.

– Det är inte särskilt betryggande att ha en så stor skatt liggande löst. Vi väntade med att berätta tills vi hade bättre kontroll, säger May-Tove Smiseth.