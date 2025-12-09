Storstudie om invandrarnas våldtäkter mörkas i media – resultatet extremt obekvämt

Den färska vetenskapliga artikeln, publicerad i Journal of Interpersonal Violence, bygger på nationella register och omfattar drygt 4.000 dömda för våldtäkt eller våldtäktsförsök mot vuxna kvinnor mellan åren 2000 och 2020.

Forskarna finner att inte mindre än 63 procent av de dömda våldtäktsmännen hade invandrarbakgrund.

Enligt studiens mest avancerade statistiska modell har män som invandrat vid 15 års ålder eller senare drygt sex gånger högre risk att dömas för våldtäkt jämfört med svenskfödda män utan invandrarbakgrund. Personer som bott mindre än fem år i Sverige uppvisar liknande nivåer – de är nära sju gånger mer benägna att dömas.

Forskarna konstaterar att överrepresentationen består även efter omfattande justeringar för sociala, medicinska och kriminalhistoriska faktorer.

Journalisten Joakim Lamotte, som tidigare jobbade på SVT, reagerar kraftigt på att studiens resultat nu mörkas i svensk media.

"Detta borde vara en nyhet som dominerar samhällsdebatten, något som diskuteras i morgonsoffor, ledarsidor och partiledardebatter", skriver han i en artikel på sin hemsida.

Lamotte slår fast att svenska medier prioriterar bort ämnet. Han konstaterar att redaktionerna istället "verkar ha dygnet-runt-bevakning på Joakim Lundell och hans dysfunktionella släktingar".

SVT-veteranen lyfter särskilt att studiens resultat kvarstår även efter att alla etablerade förklaringsmodeller testats.

"Efter att forskarna justerat för exakt allt som i åratal har använts som bortförklaringar (socioekonomiska faktorer, psykisk ohälsa, alkohol- och drogmissbruk samt tidigare kriminalitet) kvarstår ändå en kraftig överrepresentation av personer med invandrarbakgrund bland personerna dömda för våldtäkt", skriver Lamotte.

Han menar att debatten i åratal fastnat i "socioekonomiska" resonemang, och de som kritiserat dessa ideologiska föreställningar om att brottslighet skulle bero på fattigdom har trakasserats och frysts ut.

"När jag skrev om detta för mer än ett decennium sedan handlade kritiken aldrig om sakfrågan. Istället blev jag och många andra utpekade som rasister av människor som inte vågade ta i ämnet."

"Vad ska undanflykten bli nu?" frågar sig Joakim Lamotte. För honom handlar studien om något större än siffror.

"För om problemet inte längre går att förklara bort med socioekonomi, då återstår något ännu mer obekvämt. Nämligen att normer, värderingar, kvinnosyn och hur oansvarig migrationspolitik kan få livsfarliga konsekvenser."

Lamotte avslutar med en uppmaning till svensk offentlighet:

"Även fast jag vet att det inte kommer att hända så borde det nu vara passande att de politiker och de inom media som förnekat verkligheten går ut och ber om ursäkt, en gång för alla."