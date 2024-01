Stort internbråk efter Israelfiasko på New York Times

New York Times har gjort en sak av att framstå som mer neutral än konkurrenterna i Israel–Palestinafrågan. Den högprofilerade liberala tidningen lägger fram information som ibland åtminstone ytligt kan framstå som kritik mot Israel.

Men vid årsskiftet publicerade tidningen en artikel om påstådda sexuella övergrepp som Hamas skulle ha begått den 7 oktober. Rent hårresande vittnesmål – som att Hamas-terrorister skulle ha skurit av brösten på kvinnor med mattknivar och sedan lekt med dem – citerades som fakta utan att backas upp av några som helst bevis i form av fotografier, obduktionsrapporter eller liknande.

Den israeliska familj som New York Times använde som grund för artikeln uppger sig ha blivit lurade av tidningen. Det finns inget som tyder på att dottern blev våldtagen, som New York Times hävdar. Av allt att döma dödades hon i striderna mellan Hamas och Israel – vid sin makes sida – den 7 oktober.

Offrens anhöriga: New York Times ljuger om Hamas-våldtäkter.



Anrika tidningen anklagas för att sprida groteska fantasihistorier.



"Media hittade på det", enligt familjen till "våldtagna kvinnan i svart klänning". https://t.co/AL1gSCu10c — Fria Tider (@friatider) January 5, 2024

Det kontroversiella reportaget skrevs av Pulitzerprisvinnande journalisten Jeffrey Gettleman och skapar ännu bitter konflikt på redaktionen, skriver The Intercept. Ett poddavsnitt som skulle handla om "avslöjandet" har fått ställas in. Ett nytt programutkast producerats men ännu inte sänts på grund av kritiken, enligt Intercept.

Interna kritiker oroar sig för att artikeln har blivit ytterligare ett bekymrande journalistiskt debacle för den ansedda publikationen, som har slagordet "Democracy Dies in Darkness".

– Det tycks inte finnas någon självkännedom i toppen. Storyn förtjänade mer faktagranskning och mycket mer rapportering, säger en källa på New York Times redaktion.

Kritikerna har lyft fram stora avvikelser i det som familjemedlemmarna uppges säga i artikeln jämfört med efterföljande offentliga kommentarer från familjen.

New York Times måste, som konstaterat, upprätthålla ett sken av att ha en mer balanserad rapportering i frågan – inte minst med tanke på att man har många icke-judiska vänsterliberala läsare som inte är så förtjusta i Israels behandling av civilbefolkningen på Gazaremsan.

Men enligt The Intercept har tidningen vid flera tillfällen den senaste tiden ändrat sin rapportering om Israel efter påtryckningar från CAMERA, Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America – en proisraelisk intresseorganisation som ser det som sitt uppdrag att arbeta för en mer "rättvisande" mediebevakning av Israel.