Strandhäll: Slöja bärs "i högsta grad frivilligt"

Det är på plattformen X som Annika Strandhäll kommenterar Sverigedemokraternas förslag om att förbjuda hijab, niqab och burka på offentliga platser.

"Hijab är i högsta grad en frivillig huvudbonad som bärs av inte miljoner utan förmodligen minst en miljard kvinnor runt om i världen. Med referens till såväl bibel som koran. Det är en huvudscarf. Är ni födda under en sten?", skriver den feministiska S-toppen.

Utspelet har fått mothugg från en rad olika användare som argumenterar för att slöja inte alls är något frivilligt för kvinnor inom islam. Strandhäll svarar:

"Sluta Sverige är inte Iran. Vi förbjuder inga kvinnor att bära eller inte bära vissa klädesplagg. Chador eller bikini och staten ska inte börja med det. Enkelt."

Journalisten Sofie Löwenmark kommenterar Strandhälls utspel genom att peka på svenska LVU-domar där flickor berättat att de tvingats bära slöja.

"Jag gjorde några snabba sökningar i rättsdatabasen. Det här är en mikroskopisk del av de LVU-domar där flickor berättar om slöjtvång", skriver Sofie Löwenmark.

Hon publicerar skärmdumpar på utdrag ur domar om sammanfattar:

"Några flickor fick håret avrakat. En hotades med att kastas ut hemifrån. En annan skulle skickas till hemlandet. Flera blev slagna. Detta är enbart från ett 20-tal LVU-domar. Det finns oräkneliga där unga flickor vittnar om slöjtvång, social press, hot och våld."