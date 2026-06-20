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En stridsbåt 90 i bruk hos den svenska amfibiekåren.

Stridsbåt 90 förstörd i Ukraina

Publicerad 20 juni 2026 kl 12.04

Utrikes. En svensktillverkad stridsbåt 90 som skänkts till Ukraina har förstörts av ryska styrkor, rapporterar Nyhetsbanken med hänvisning till det ryska försvarsministeriets Max-kanal.

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Enligt uppgifterna slogs landstigningsbåten ut med attackdrönare, missiler och artilleri. Ryssland uppger även att man under samma dygn genomfört attacker mot ammunitions- och bränsledepåer, monterings- och lagringsplatser för långräckviddiga drönare samt tillfälliga förläggningar för ukrainska styrkor och utländska legosoldater i 146 områden.

Stridsbåt 90 är en svensk snabbgående militärbåt som utvecklats för trupptransport och landstigningsoperationer i kust- och skärgårdsmiljö.

Det ryska försvarsministeriet uppger vidare att landets styrkor sedan krigets början 2022 förstört totalt 671 flygplan, 284 helikoptrar, 163.711 drönare, 662 luftförsvarssystem, 29.815 stridsvagnar och andra bepansrade fordon, 1.739 raketartillerisystem, 35.388 fältartilleripjäser och granatkastare samt 64.270 enheter specialutrustning.

Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende källor.

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