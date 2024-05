Studenter "ockuperar" svenska universitet

Gruppen Studenter för Palestina "ockuperar" delar av Örebro universitets campus för att protestera mot Israel, rapporterar SVT Nyheter Örebro.

Demonstranter har också slagit läger utanför Stockholms universitet under tisdagsmorgonen. En liknande aktion pågår under morgonen vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, rapporterar DN.

Greta var under dagen på plats vid Stockholms universitet:

Students all over Sweden are today joining the global student uprisings and are now occupying universities in Sweden, against the genocide in Palestine, for a permanent ceasefire and an end to the occupation. 1/5 pic.twitter.com/8NLS0q34C2

