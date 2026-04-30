Studie: Arbetssökande får nobben om de nämner SD

Publicerad 30 april 2026 kl 09.16

Inrikes. Den som uppger politiskt engagemang i en jobbansökan riskerar sämre respons från arbetsgivare. Särskilt tydlig är effekten för personer som anger koppling till Sverigedemokraterna, enligt en ny studie.

Forskarna skickade ut över 11.000 fiktiva ansökningar till arbetsgivare i Sverige.

I vissa fall angavs politisk aktivitet, i andra inte. Och det visade sig att valet gjorde skillnad.

– Det här visar att politiskt engagemang kan vara en nackdel redan i det första steget i en rekryteringsprocess. Det är anmärkningsvärt i ett demokratiskt samhälle, där vi samtidigt förväntar oss att människor ska vilja engagera sig politiskt, säger Mark Granberg, doktor i nationalekonomi, i ett pressmeddelande.

Den som uppgav koppling till SD fick 10,3 procentenheter lägre chans att få svar jämfört med ansökningar utan politisk information.

För Socialdemokraterna låg minskningen på omkring 3,5 procentenheter. För Miljöpartiet cirka 2,2 och för Vänsterpartiet runt 2,9.

Moderaterna hade ett svagt positivt utfall, medan Kristdemokraterna och Liberalerna låg nära noll.

– Partierna har precis lagt mycket tid på att hitta kandidater till sina listor. Våra resultat pekar på en viktig demokratisk målkonflikt: om människor tror att politiska uppdrag kan försämra deras möjligheter i arbetslivet kan det påverka viljan att kandidera eller vara öppet politiskt engagerad, säger Mark Granberg.

Effekten syns främst i städer. I landsbygdskommuner syns ingen tydlig påverkan.

När politiskt engagemang nämndes minskade chanserna för både svenska män och kvinnor – medan arabiska män fick något högre chans att få svar.

– Politiskt engagemang är en central del av demokratin. Om det samtidigt uppfattas som en karriärrisk finns det skäl att ta frågan på allvar, säger Mark Granberg.

Nyheter från förstasidan

Här börjar Aftonbladet-Lisa springa när Lulle frågar om hennes vänsterextreme man

Lisa Röstlund flyr in i radhuset när 17-åringen dyker upp med kamera. "Så jobbar inte Aftonbladet."0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.