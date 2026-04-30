Studie: Arbetssökande får nobben om de nämner SD

Forskarna skickade ut över 11.000 fiktiva ansökningar till arbetsgivare i Sverige.

I vissa fall angavs politisk aktivitet, i andra inte. Och det visade sig att valet gjorde skillnad.

– Det här visar att politiskt engagemang kan vara en nackdel redan i det första steget i en rekryteringsprocess. Det är anmärkningsvärt i ett demokratiskt samhälle, där vi samtidigt förväntar oss att människor ska vilja engagera sig politiskt, säger Mark Granberg, doktor i nationalekonomi, i ett pressmeddelande.

Den som uppgav koppling till SD fick 10,3 procentenheter lägre chans att få svar jämfört med ansökningar utan politisk information.

För Socialdemokraterna låg minskningen på omkring 3,5 procentenheter. För Miljöpartiet cirka 2,2 och för Vänsterpartiet runt 2,9.

Moderaterna hade ett svagt positivt utfall, medan Kristdemokraterna och Liberalerna låg nära noll.

– Partierna har precis lagt mycket tid på att hitta kandidater till sina listor. Våra resultat pekar på en viktig demokratisk målkonflikt: om människor tror att politiska uppdrag kan försämra deras möjligheter i arbetslivet kan det påverka viljan att kandidera eller vara öppet politiskt engagerad, säger Mark Granberg.

Effekten syns främst i städer. I landsbygdskommuner syns ingen tydlig påverkan.

När politiskt engagemang nämndes minskade chanserna för både svenska män och kvinnor – medan arabiska män fick något högre chans att få svar.

– Politiskt engagemang är en central del av demokratin. Om det samtidigt uppfattas som en karriärrisk finns det skäl att ta frågan på allvar, säger Mark Granberg.