”Den viktigaste frågan av alla är frågan om återvandring”, säger DF:s partiledare Morten Messerschmidt.

Dansk folkeparti kräver omfattande återvandring: "Danmark ska vara danskt"

Publicerad 17 oktober 2025 kl 15.47

Utrikes. Dansk Folkeparti går nu betydligt längre än Sverigedemokraterna och lanserar ett program för omfattande återvandring inför nästa års val. Invandrare ska få sina danska medborgarskap omprövade och även kriminella ska bli av med sina pass. Syftet är att massåtervandra personer som ”aldrig borde ha varit här”.

I ett nytt manifest beskriver DF invandring från Mellanöstern och Nordafrika som orsaken till parallellsamhällen, klankultur och radikalisering.

Partiet kräver permanenta gränskontroller, ekonomiska sanktioner mot länder som vägrar ta emot utvisade samt ett särskilt återvandringsdepartement.

Dessutom vill man gå igenom alla medborgarskap som delats ut de senaste 20 åren och kräver omprövning av de som beviljats de senaste åtta åren. De som inte klarar språk- och medborgarskapstest ska mista sitt medborgarskap. Medborgarskap ska också kunna dras in vid brott.

I Sverige har SD och Tidöpartierna valt en annan väg och tvärtom fortsatt att dela ut nya svenska medborgarskap till tredje världen-invandrare i mycket stor skala. Uppemot 200.000 nya svenska medborgarskap har beviljats hittills under mandatperioden. Samtidigt har Tidöpartierna fortsatt att dela ut ungefär lika många nya uppehållstillstånd som tidigare regeringar från Reinfeldt och framåt, så även nyinvandringen har fortsatt som vanligt på runt 100.000 om året.

På den religiösa sidan föreslår DF förbud mot utländsk finansiering av moskéer, indraget statligt erkännande av islamiska samfund, stopp för böneutrop, stängning av muslimska friskolor och hårdare regler för halal – inklusive förbud eller särskild skatt.

DF skriver även att permanenta uppehållstillstånd i princip ska avskaffas för alla utom människor av dansk härkomst.

Partiledaren Morten Messerschmidt skärper retoriken och utlovar omfattande återvandring:

"Vi måste ta tillbaka Danmark. Ett Danmark där det inte finns slöjor i skolor. Där danska talas på äldreboenden. Där danskarna åter är herrar i eget hus”, skrev han nyligen.

”Den viktigaste frågan av alla är frågan om återvandring. Därför behöver vi en återvandringspolitik.”

På partiets sajt formuleras målet ännu tydligare: ”Vi ska göra det så nära omöjligt som möjligt att leva ett islamiskt liv i Danmark.”

"Vi vill inte bara stoppa islamiseringen; vi vill vända utvecklingen och avveckla islamiseringen så att Danmark förblir danskt i framtiden."

DF har samtidigt tagit fart i opinionen – från omkring 5 procent i maj till runt 9 procent i snitt och upp till 12 procent i en färsk Epinion-mätning, i nivå med Socialistisk Folkeparti. Socialdemokraterna ligger kvar i tätposition på cirka 20 procent men har tappat några punkter sedan våren.

Nästa folketingsval ska hållas senast i oktober nästa år.

