SvD-profil överger Moderaterna – från äldreboendet

För två år var den borgerlige medieprofilen Mats Svegfors aktuell för ett jobb åt statsminister Ulf Kristersson (M) i statsrådsberedningen.

Det blev dock inte av då Svegfors blev sjuk. Sedan ett halvår tillbaka bor han i stället på ett långtidsboende i södra Storstockholm.

På boendet arbetar många invandrare – och därför anser den 77-årige borgarveteranen nu att det är inhumant att begränsa tredje världen-invandringen och utvisa illegala invandrare.

"Av det tiotal anställda som svarar för min dagliga omvårdnad är bara två 'helsvenskar'. Övrig personal, som jag är helt beroende av, befinner sig i ett slags invandringspolitiskt ingenmansland", skriver Svegfors i en debattartikel i DN.

Bland annat finns där en kvinna från Kosovo som inväntar besked från myndigheterna om att hon inte har rätt att vistas i Sverige.

Mats Svegfors konstaterar nu att han blir allt mindre intresserad av höger–vänsterfrågor. Det viktigaste av allt är nämligen att massinvandringen fortsätter och att de illegala invandrarna får stanna.

"Mina politiska ställningstaganden har under tre kvarts sekel berott på höger-vänsterskalan. Detta håller på att ändras. Politikens humanistiska dimension kommer i förgrunden. En systemsyn som reducerar individen till ett föremål för politik och politisk styrning förnekar politikens centrala samhälleliga värde", skriver han.

Svegfors konstaterar att han inte längre kan stödja M eftersom partiet vägrar att sluta utvisa illegala invandrare.

"Avgörande för mitt politiska ställningstagande blir inte höger eller vänster, utan människosynen som den faktiskt kommer till uttryck i politiskt handlande. Du och Moderaterna har härvidlag svikit det som har varit centralt för den moderata tradition som har attraherat mig", skriver 77-åringen.

Invandringen "är avgörande", understryker Mats Svegfors.

"Jag kommer inte att rösta moderat i årets val. Invandringspolitiken är avgörande. De människor jag möter i min vardag är värda samma respekt som de människor jag har vuxit upp med. De må vara uppvuxna i Kosovo, Turkiet eller Nordafrika. Jag har två barnbarn vars farföräldrar är nordafrikaner och muslimer – och som har franska som sitt modermål. Jag är oförmögen att se några avgörande skillnader mellan dem och deras klasskamrater", skriver han i DN.