"Svennis" är död

Eriksson, som under en tid kämpat mot cancer i bukspottskörteln, somnade in lugnt i sitt hem på Björkefors utanför Sunne under morgonen den 26 augusti.

Hans agent, Bo Gustavsson, bekräftar att Eriksson gradvis blivit sämre den senaste tiden men bibehöll ett positivt sinne in i det sista.

– Det har gått väldigt fort på slutet, och i morse somnade han in hemma, med sin familj runt omkring sig, säger Bo Gustavsson till SVT Sport.

Sven-Göran "Svennis" Eriksson slog igenom som tränare med IFK Göteborg när han ledde laget till seger i Uefacupen 1982. Därefter följde en framgångsrik internationell karriär med klubbar som Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria och Lazio, där han vann den italienska ligatiteln år 2000. Han gjorde även stort avtryck som förbundskapten för Englands herrlandslag, där han nådde kvartsfinal i både VM och EM.

Hans sista tränaruppdrag var som förbundskapten för Filippinernas landslag 2018-19.

Eriksson lämnar efter sig två barn, Linda och Johan, som beskriver honom som en person som tappert kämpade mot sin sjukdom.

"Vår far Sven-Göran Eriksson somnade lugnt och stilla in i sitt hem på Björkefors utanför Sunne i morse måndagen den 26 augusti. Han har under en längre tid med ett positivt sinne och stort mod kämpat med sin sjukdom men nu tog det slut", skriver barnen i ett uttalande.

Sven-Göran Eriksson blev 76 år gammal.