Svensk medborgare avrättad i Iran – ska ha rekryterats av Mossad i Sverige

Uppgiften om avrättningen bekräftas av svenska utrikesdepartementet, som reagerar kraftigt på beskedet och kallade upp Irans ambassadör till UD.

– Det är med bestörtning jag har tagit del av information om att en svensk medborgare tidigare i dag har avrättats i Iran. Mina tankar går i denna svåra stund till de anhöriga i Sverige och i Iran, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) till Aftonbladet.

Enligt iranska medier rör det sig om Kourosh Keyvani, som av myndigheterna anklagats för spionage. Han ska ha fört vidare bilder och information om känsliga platser i Iran till Israels underrättelsetjänst Mossad.

Gripandet skedde sommaren 2025 i samband med det då pågående tolvdagarskriget mellan Iran och Israel. Iranska uppgifter gör gällande att Keyvani bar på kontanter och utrustning kopplad till underrättelseverksamhet.

Samma källor hävdar också att han rekryterades av Mossad i Sverige 2023.

Sverige har enligt UD tagit upp fallet upprepade gånger med iranska företrädare. Under onsdagen kallades Irans ambassadör upp till UD.

Samtidigt kvarstår svensk oro för ytterligare en fängslad svensk i Iran, forskaren Ahmadreza Djalali, som tidigare dömts till döden.