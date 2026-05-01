Svenska satelliter ska spana på ryska bombmål åt Nato

Publicerad 3 maj 2026 kl 12.01

Utrikes. Svensk militär har för första gången skjutit upp en spaningssatellit i rymden, rapporterar Sveriges Radio.

Uppskjutningen skedde dock inte från Esrange i Kiruna utan från en bas i USA på söndagsmorgonen, svensk tid.

Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman uppger för radion att syftet med satelliterna är att övervaka stora områden och hjälpa försvaret att ställa in siktet för de vapen som har lång räckvidd.

Den ska bland annat kartlägga militära mål i Ryssland.

I klartext handlar det om Natos kärnvapen och inte om svenska vapen.

– Satelliter är väldigt bra på att spana på långa avstånd och att spana kontinuerligt över tid, och rotera runt jorden, timme efter timme, dygn efter dygn, säger Sundeman.

På uppdrag av Försvarsmakten har FMV tecknat avtal med två satellitleverantörer, det amerikanska företaget Planet Labs och finska ICEYE. Avtalet löper på flera år och omfattar anskaffning av satelliter och satellitdata.

Det är den första av tio som kommer skjutas upp i en satsning som väntas kosta två miljarder kronor.

