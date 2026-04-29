© Polisen
 

"Svensken" Makaveli Lindén döms för ännu ett brutalt mord

Publicerad 1 maj 2026 kl 12.42

Utrikes. Den svenske medborgaren Makaveli Lindén döms till livstids fängelse i Belgien efter ett brutalt mord. Domen står i skarp kontrast till bedömningen i Norge – som dömde honom till vård för ett annat mord på en norska.

Dela artikeln

Åtta år har gått sedan Makaveli Lindén mördade Heikki Bjørklund Paltto i Majorstua i Oslo.

Han flydde sedan genom Europa och mördade ytterligare en person, Johanna Jostameling, i Mechelen i Belgien innan han greps i Dijon.

Nu har domen fallit i Belgien gällande det senare dådet. Makaveli Lindén döms till livstid för mordet på Johanna Jostameling.

Enligt vad som framkommit i rätten knivhöggs offret med 40 knivhugg i sitt hem. Det fanns även tecken på att hon först utsatts för kvävningsförsök.

Fallet har väckt uppmärksamhet eftersom Norge och Belgien gjort helt olika bedömningar av Lindéns psykiska tillstånd.

I Norge ansågs han vara otillräknelig när han 2020 dömdes för mordet på Heikki Bjørklund Paltto och överlämnades till psykiatrisk vård. I Belgien har domstolen i stället slagit fast att han inte är psykiskt sjuk.

Processen i Belgien har dragit ut på tiden. Redan 2019 begärdes han utlämnad, men först 2022 genomfördes överföringen.

Under häktningstiden har han enligt försvaret haft återkommande hälsoproblem. När rättegången inleddes uppgavs han vara för sjuk för att närvara.

Försvaret vill nu att Lindén ska återföras till Norge efter domen.

– Det är viktigt att han får den behandling norsk rätt har angivit som nödvändig och berättigad, säger advokaten Øystein Storrvik till norska TV2.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.