Sverige donerar material från räddningstjänsten till Ukraina

Värdet på sändningen uppgår till 14,3 miljoner kronor och består av knappt 3.900 olika artiklar.

Transporten från Sverige går med lastbilar via Polen för omlastning och vidare transport till Lviv i Ukraina.

Materielen består mest av vattenslangar och olika typer av slangkopplingar men också motorcyklar som kan användas för att köra ut räddningstjänstmaterielen till svåråtkomligt läge.

– MSB har kontinuerligt skickat den här typen materiellt stöd till Ukraina sedan kriget bröt ut, men detta är en större försändelse och anledningen är att behovet av denna typ av materiel är stort, säger Sofia Westberg, verksamhetsansvarig på enheten för humanitära insatser vid MSB.

Hon fortsätter:

– MSB tar just nu emot ännu mer materiel som räddningstjänsterna runtom i landet skänker, så vi kommer att fortsätta skicka räddningstjänstmateriel till Ukraina de närmaste veckorna. Vi har också säkerställt att detta inte påverkar den nationella beredskapen här hemma i Sverige.

MSB lägger just nu ett stort fokus på sin insatsverksamhet för stöd till Ukraina och omkringliggande länder. Sedan kriget bröt ut sker regelbundna transporter av donerat sjukvårdsmaterial, läkemedel samt utrustning till it- och energisektorn i Ukraina. Materiel och stöd ges via olika FN-organ och genom EU:s civilskyddsmekanism.

– MSB koordinerar också medicinsk evakuering med flyg (MEDEVAC) tillsammans med Socialstyrelsen, Migrationsverket och regionerna och får hela tiden förfrågningar från länder som ser behov av detta, däribland Ukraina, Moldavien och Polen. Sedan starten har vi hjälpt till att transportera 23 patienter för vård i Sverige, säger Sofia Westberg.