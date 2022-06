Sverige överlägset värst coronadrabbat i Norden

Fram till och med tredje kvartalet 2021 hade Danmarks invånare testats för covid-19 i genomsnitt sju gånger per person sedan pandemins början.

Det är det överlägset högsta snittet i Norden. Sverige hade det lägsta, med 1,2 test per invånare.

Danmark hade samtidigt det lägsta antalet positiva testsvar per invånare (0,9) samtidigt som Sverige hade det absolut högsta (8,9).

Det låga antalet tester ger inte nödvändigtvis hela förklaringen till den höga andelen positiva svar i Sverige, enligt den nya rapporten.

– I Finland och Norge testades befolkningen marginellt mer än i Sverige, men där var antalet positiva testsvar mycket lägre, säger projektkoordinatorn Lars Werke på SCB:s sektion för internationella relationer.

I slutet av det tredje kvartalet 2021 hade Sverige cirka 11.000 bekräftade fall av covid-19 per 100.000 invånare. I Finland var motsvarande antal 2.500, vilket är lägst i Norden.

Även vad gäller antalet döda i covid-19 sticker Sverige ut i statistiken.

– Den här jämförelsen ska göras med försiktighet, men Sveriges dödstal i covid-19 är mycket högre än i övriga Norden. I slutet av tredje kvartalet 2021 hade 140 personer per 100.000 invånare i Sverige dött i covid-19. Närmast efter ligger Danmark med 45 döda per 100.000. Island hade det lägsta antalet med 9 per 100.000, säger Lars Werke.

Men vad gäller dödstalen i covid-19 finns stora brasklappar. Hur dödsfallen registrerats under pandemin och vilka dödsorsaker som angetts kan variera från land till land.

– Framför allt i början av pandemin kan det ha funnits skillnader mellan de olika länderna i bedömningarna om när covid-19 orsakat dödsfallen och när personer dött av andra orsaker samtidigt som de var sjuka i covid-19. Det kan ha påverkat statistiken.

Den totala dödligheten är ett säkrare mått, särskilt uppdelat på åldersgrupper eftersom ålderssammansättningen kan skilja sig åt i olika länder. I Sverige steg antalet dödsfall i de äldre åldersgrupperna markant under 2020 för att sedan sjunka under 2021, medan det såg annorlunda ut i de andra nordiska länderna.