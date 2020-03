Sveriges insekter räknade – så många arter finns det

Sveriges insektsfauna anses vara världens mest utforskade, med sina cirka 28.000 dokumenterade arter efter ett arbete som började redan på Carl von Linnés tid.

Artrikast är gruppen steklar, med en tredjedel av alla arter. Vanligast förekommande, sett till antal individer, är däremot tvåvingarna (myggor, flugor etc) som står för ca 75 procent av alla insekter i Sverige.

Efter att ha använt tre oberoende metoder för att extrapolera drar forskarna slutsatsen att cirka 5.000 arter återstår att upptäcka i Sverige. Studien visar också hur artrikedomen varierar bland insekterna.

Följande siffror är inklusive de arter man förväntas upptäcka i pågående inventeringar:

* Steklar 11.100 arter

* Tvåvingar (myggor, flugor etc) 10.300 arter

* Skalbaggar 5.000 arter

* Fjärilar (inkl nattsländor, loppor, etc) 3.200 arter

* Insekter utan puppstadium (löss, gräshoppor, tvestjärtar etc) 3.300 arter.

Om man istället för artrikedomen tittar på vilka som är vanligast förekommande, sett till antal individer, är istället tvåvingar absolut vanligast.