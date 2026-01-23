© FT BILD/ARKIV
 

Sveriges kriminella omsätter en miljard om dagen

Publicerad 23 januari 2026 kl 12.22

Inrikes. Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter minst 352 miljarder kronor om året, enligt en ny forskningsrapport. Det motsvarar nära en miljard kronor om dagen. Nu startas ett nytt samhällsråd för att kraftsamla mot utvecklingen.

Det är Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som i en ny rapport uppskattar den kriminella ekonomins årliga omsättning till minst 352 miljarder kronor.

Av detta utgör brottsvinster cirka 185 miljarder kronor.

– Ekonomisk brottslighet växer i omfattning och utvecklingen innebär ett hot mot vårt samhälle. Den påverkar förtroendet för staten, statsfinanserna och det finansiella systemet. Samtidigt skadar ekonomisk brottslighet våra välfärdssystem. Hela samhället behöver därför bygga motståndskraft, säger Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rikard Jermsten.

Rapporten skiljer sig från tidigare försök att uppskatta omfattningen av den kriminella ekonomin. I stället för att räkna sektor för sektor har forskarna sammanfört ett stort antal uppgifter och delberäkningar i en samlad analys. Rapporten gör också en tydlig åtskillnad mellan omsättning och faktiska brottsvinster.

Ekobrottsmyndigheten samverkar redan i dag med flera myndigheter och organisationer i arbetet mot bland annat organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet. Myndigheten ingår även i partnerskapet Sverige mot organiserad brottslighet, SMOB.

Nu tas nästa steg när SMOB startar ett "samhällsråd" mot organiserad brottslighet. Det första mötet hålls den 22 januari. Rådet beskrivs som ett strategiskt forum med ledande beslutsfattare, med syfte att stärka samverkan mot den organiserade brottsligheten och dess samhällseffekter.

– Samhällsrådet samlar inte bara myndigheter utan även akademin, näringslivet och arbetsmarknadens parter. Det är viktigt i ett läge där hela samhället behöver bygga motståndskraft, säger Rikard Jermsten.

Initiativet SMOB bedrivs som ett partnerskap mellan bland annat Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden, Migrationsverket, Södertörns högskola samt organisationer som Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Stockholms Handelskammare. I det nya Samhällsrådet deltar organisationerna på generaldirektörs- eller ordförandenivå.

