Sveriges nya stridsvagnar rullar ut från fabrik

Överlämningen skedde på tisdagen vid tillverkaren KNDS:s fabrik i München.

Enligt Försvarsmakten är vagnen utvändigt lik Stridsvagn 122, men i praktiken en ny stridsvagn på insidan och en av världens modernaste.

Arméns ställföreträdande chef Per Nilsson beskriver satsningen som viktig för den svenska armén.

– Idag är en bra dag för Försvarsmakten och den svenska armén. En mekaniserad brigad är fortfarande det bästa sättet att ta och hålla terräng och i den spelar stridsvagnen en viktig roll, idag och i framtiden, säger han i ett uttalande.

Han säger också att vagnarna ska avskräcka en motståndare och möjliggöra eld och rörelse för att ta eller behålla initiativet.

Stridsvagn 123A får bland annat högre eldkraft och bättre skydd för besättningen. Den får även en hjälpmotor som gör att vagnens system kan användas utan att huvudmotorn startas. Det minskar ljud- och värmesignaturen och gör stridsvagnen svårare att upptäcka när den står stilla.

– Försvarsmaktens fokus är bättre verkan och skydd. Vagnarna får bland annat ett nytt vapensystem med ett längre eldrör, nya moderna sensorer så som värmesikten och kameror samt digitala delsystem, säger Niclas Lindberg, sektionschef för stridsvagnssektionen vid FMV.

Han uppger att det nya vapensystemet tillsammans med digital eldledning gör det möjligt att använda nya typer av ammunition.

Nästa steg är att få vagnen till Sverige. De första svenska instruktörerna ska utbildas vid Markstridsskolan i Skövde.

Samtidigt köper Försvarsmakten in 44 helt nya stridsvagnar av typen Leopard 2 A8 S. De får beteckningen Stridsvagn 123B och ska enligt Försvarsmakten i princip ha samma förmågor som Stridsvagn 123A.

De två vagnstyperna ska levereras parallellt under de kommande åren.