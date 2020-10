SVT kritiseras för artikel om Paris-terrorn: "Avled" efter halshuggning

Det är på Twitter som flera personer reagerat på SVT Nyheters artikel om halshuggningen av en lärare i Paris på fredagskvällen, som begicks av en 18-årig invandrare som ropade "Allahu akbar" och sköts till döds av polis.

I texten finns nämligen följande formulering:

"En lärare har avlidit efter att ha blivit halshuggen utanför Paris..."

Först stod det i rubriken att "Man knivhuggen utanför Paris...", en formulering som också möter kritik eftersom mannens huvud bokstavligen separerats från övriga kroppen, vilket bilder visar.

Kritikerna anser bland annat att SVT relativiserar händelsen.

"Fixed it for you: En lärare har blivit halshuggen utanför Paris, uppger fransk polis", skriver en person.

"Avliden? Snarare mördad", påpekar en annan.

"Hur tusan skriver ni? Kan man öht. överleva utan huvud, va?", skriver signaturen Peter.

"MORD - I ISLAMS NAMN. 'Avliden' är alltför vagt begrepp. Relativisera inte", tycker en annan person.