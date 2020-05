SVT raderar Alfons Åberg-avsnitt efter "genuskritik"

Det är avsnittet "Alfons och Milla" som nu tagits bort från SVT:s Bolibompa-app förr att det inte lever upp till rätt genusperspektiv.

I avsnittet blir Alfons retad på grund av att han leker med en flicka. Detta ansåg en kritisk förälder sända "tråkiga signaler" till flickor.

Därför fattade SVT ett beslut om att ta bort avsnittet. Men det är bara från Bolibompa-appen som avsnittet raderats, eftersom den appen ofta används av barnen själva.

Enligt SVT är avsnittet bara lämpligt att se på tillsammans med en vuxen, eftersom det då blir möjligt att "reflektera" kring genusproblematiken.

Programmet ligger alltså kvar på SVT Play.

– En del av våra lite äldre program, såsom det här aktuella avsnittet där Alfons blir retad för att han leker med en tjej, lämpar sig bäst för barn att se tillsammans med någon vuxen så att man kan diskutera och reflektera tillsammans. Därför har vi valt plocka bort avsnittet från Bolibompa-appen där vi vet att många barn tittar ensamma, skriver SVT:s presstjänst till ETC.

SVT:s agerande kritiseras i Axess, som också ger förslag på vilka andra kulturella uttryck som kan raderas för att undvika liknande "problem" i framtiden.

"Allt som skrevs under antiken. Föräldrar som dödar barn, förför styvbarn eller gifter sig med sina barn är dåliga förebilder. Allt som skrevs under medeltiden. Cementering av klassamhället och unken kvinnosyn är inget vi ska låta oss inspireras av. Allt som skrevs under renässansen. Samma problem som på medeltiden", skriver tidningen.

Tidigare har den dåvarande SVT-journalisten Joakim Lamotte krävt att att "Alfons och Milla" ska censureras.