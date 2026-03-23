SVT-reportern med köttburgaren slår tillbaka: "Ett hav av idioter"

Ett inslag i SVT om en felserverad hamburgare har lett till kraftiga reaktioner.

När SVT-reportern Rikard Berglin besökte en Max-restaurang i Gävle beställde han en vegetarisk burgare. I stället fick han en hamburgare med kött.

Enligt Berglin, som uppger att han inte ätit kött på över 30 år, hann han äta ungefär halva burgaren innan han började misstänka att något var fel. I ett längre reportage försökte reportern själv gå till botten med saken och få svar från restaurangkedjan.

Reportaget fick stor uppmärksamhet och väckte både ilska och hån. Rikard Berglin beskriver det själv som att han hamnade i "ett hav av idioter".

– Jag har fått mer hat de senaste dagarna än under mina 18 år som journalist. Jag mådde väldigt dåligt ett tag. När det var som värst kändes det som att jag simmade i ett hav av idioter, säger Berglin till Journalisten.

Han uppger att reaktionerna varit så starka att han undvikit internet under flera dagar.

När reportern fick höra om kritiken reagerade han med stor förvåning, säger han.

– Jag minns att jag stod hemma med telefonen och var tvungen att blinka flera gånger för att kontrollera att jag faktiskt var vaken och att det inte var en sjuk dröm, säger Berglin till Journalisten.

Kritiken har bland annat kommit från regeringshåll. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) skriver om reportaget att SVT låter en medarbetare "bedriva ansvarsutkrävande i SVT:s namn för sina privata vendettor".

Publiceringen har sedan tidigare försvarats av SVT.

"Reportern lyfte på redaktionen att det här hade hänt och det väckte vår nyfikenhet kring hur vanligt det är", uppger SVT Gävleborgs ansvariga utgivare Joanna Wågström.