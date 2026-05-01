Treutiger tillbaka i "Robinson" – 30 år efter starten

En ny säsong av "Robinson" spelas just nu in i Malaysia, på ön Tengah där programmet en gång startade.

Inför jubileet återvänder Harald Treutiger som programledare.

– Extremt spännande och roligt, det är lika varmt nu som då, säger Treutiger i Nyhetsmorgon i TV4.

Han ledde programmet när det drog igång 1997 och fortsatte även året därpå.

– På något sätt har mitt deltagande som programledare för "Expedition Robinson" aldrig lämnat mig. Jag påminns ständigt av det, när man går på stan och möter folk som har åldern inne. Det har hängt med mig, säger han.

Han kommer att leda programmet tillsammans med Anders Lundin och Martin Järborg.

– Det är jättekul, jag är inte säker men jag tror vi gillar varandra, säger Anders Lundin.

– Det gör vi, säger Harald Treutiger.

Även den välkände deltagaren Robert Andersson, känd som "Robinson-Robban", återvänder.

– Det är idel bekanta namn som vi stöter på den här säsongen. Det är väldigt kul att följa dem för det sitter så in i helvete. De har pannben, vilja och kämparanda och det kommer bli otroligt kul att se dem glida in i det här med all kunskap. Många har varit med flera gånger, säger Anders Lundin.

Säsongen väntas sändas på TV4 våren 2027.