Trump: Iranierna vill att vi bombar dem ännu mer

Trump avfärdade under en pressträff kritik om att attacker mot elnät, broar och annan civil infrastruktur skulle drabba vanliga människor snarare än makthavarna i Iran.

Röda halvmånen rapporterade tidigare i april att över 115.000 civila byggnader då hade bombats – bara drygt en månad in i kriget.

Det rör sig om närmare 100.000 bostäder, över 300 vårdinrättningar och 736 skolor och utbildningscenter som ska ha träffats direkt eller skadats kraftigt av explosioner.

Över 2.000 människor uppges ha mist livet sedan bombkampanjen inleddes, varav en stor andel kvinnor och barn.

Både försvarsminister Pete Hegseth och Trump själv har meddelat att iranierna ska bombas "tillbaka till stenåldern".

Att USA och Israel medvetet riktar in sig på civila och begår krigsbrott i denna historiskt omfattande skala välkomnas av civilbefolkningen, hävdar Donald Trump.

Han påstår att civila iranier som bor vid de civila byggnader som systematiskt bombas ber om att bli bombade ytterligare av USA och Israel.

"Snälla fortsätt bomba", hävdar Trump att dessa iranier säger.

– Det här är människor som bor där bomberna briserar, förtydligar han.

– Och när vi lämnar de områdena säger de: "Snälla kom tillbaka!" De vill att vi fortsätter bomba, säger Trump.

Irans FN-representation reagerar på utspelet och kallar det för "tydliga bevis på avsikt att begå krigsbrott", skriver The Guardian.