Röda halvmånen: Över 115.000 civila byggnader bombade i Iran

Publicerad 3 april 2026 kl 17.53

Utrikes. Röda halvmånen i Iran rapporterar om mycket omfattande förstörelse av civila mål under USA:s och Israels anfallskrig. Hundratusentals bostäder och verksamheter ska ha drabbats.

Iran ska "bombas tillbaka till stenåldern", enligt både USA:s president Donald Trump och försvarsminister Pete Hegseth.

Allt pekar på att USA och Israel redan systematiskt riktar in sig på civila i sina intensiva bombkampanjer – och i princip inga hänsyn alls tycks tas till krigets lagar.

Samtidigt har Trump och Hegseth flera gånger yttrat sig på ett sätt som i sig utgör krigsförbrytelser – som när de förklarade att de "inte kommer visa någon nåd" eller hotade att slå ut Irans civila energiförsörjning.

Över 115.000 civila byggnader i Iran har förstörts eller skadats under de senaste veckornas bombattacker, uppger Irans Röda halvmåne i ett uttalande.

"115.193 civila enheter, inklusive 91.498 bostäder och 22.580 kommersiella anläggningar, har fått svåra skador eller förstörts helt", enligt organisationen.

Det uppges röra sig om både bostäder och kommersiella fastigheter som träffats i attackerna. Bara i Teheranprovinsen ska mer än 44.000 byggnader ha slagits ut.

Även utbildningssektorn uppges ha drabbats hårt. 736 skolor och utbildningscenter ska ha träffats direkt eller skadats kraftigt av explosioner.

Samtidigt rapporteras att över 300 vårdinrättningar har träffats, däribland anläggningar kopplade till just Röda halvmånen. Flera hjälparbetare uppges ha dödats eller skadats.

Iranska hälsomyndigheter uppger att över 2.000 människor mist livet sedan bombkampanjen inleddes, varav en stor andel kvinnor och barn.

