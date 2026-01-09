© Vita huset
 

Trump: "Jag behöver ingen internationell rätt"

Utrikes. Donald Trump meddelar nu att hans makt inte begränsas av internationell rätt utan enbart av hans egen moral. I en ny intervju med New York Times beskriver den amerikanske presidenten hur han står över sådana regler.
– Jag behöver ingen internationell rätt, konstaterar Trump.

Presidenten får frågan om vad som egentligen sätter gränser för hans befogenheter som USA:s statschef.

Svaret är tydligt.

– Min egen moral, mitt eget sinne. Det är det enda som kan stoppa mig, säger han men tillägger:

– Jag är inte ute efter att skada människor.

Samtidigt medger Trump att hans administration i någon form ändå måste förhålla sig till internationell rätt, men han relativiserar begreppet.

– Jag gör det. Men det beror på vad din definition av internationell rätt är, säger han.

Uttalandena kommer samtidigt som USA utreder ”en rad alternativ” för att ta kontroll över Grönland, något som lett till ökade spänningar med europeiska allierade. Trump betonar i sammanhanget vikten av ägande framför avtal.

– Ägande är väldigt viktigt, säger han och fortsätter:

– För det är vad jag tror psykologiskt behövs för framgång. Ägande ger dig saker och element som du inte kan få genom ett hyresavtal eller ett fördrag.

I intervjun avfärdar Trump också kritiken mot USA:s beslut att kidnappa Venezuelas president Nicolás Maduro. Han menar att åtgärden inte skapar något prejudikat för exempelvis Kina eller Ryssland.

– Det här var ett verkligt hot, säger Trump och upprepar sina tidigare påståenden om att Maduro ska ha skickat gängkriminella till USA.

När det gäller Taiwan säger Trump att han inte tror att Kinas ledare Xi Jinping kommer att ta ön så länge Trump sitter i Vita huset.

– Det är upp till honom vad han ska göra. Men jag har uttryckt att jag skulle vara väldigt olycklig om han gjorde det, och jag tror inte att han kommer att göra det, säger Trump.

Presidenten visar sig också likgiltig inför att det sista kvarvarande kärnvapenavtalet mellan USA och Ryssland löper ut nästa månad.

– Om det löper ut så löper det ut. Då gör vi bara ett bättre avtal, säger han.

Intervjun publiceras i ett läge med växande inrikes oro i USA efter att en kvinna skjutits ihjäl av migrationsmyndigheten ICE i Minneapolis, samt ökande utrikespolitiska motsättningar kring USA:s globala agerande.

