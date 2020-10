Trump om familjen Biden: "Bura in dem"

I sitt improviserade tal kom Donald Trump in på den korruptions­skandal som skakar Joe Biden efter upptäckten av djupt komprometterande mejl i sonen Hunters laptop.

Presidenten nämnde att de amerikanska medierna vägrar att ställa Biden till svars för korruptionen och frågade sig retoriskt hur det hade låtit om det istället varit hans egen dotter Ivanka som visat sig vara korrumperad.

– Jag kan säga er att den där familjen Biden är korrupt. Det är en korrupt familj, konstaterade Trump.

Publiken började då skandera "bura in dem", varpå presidenten skrattande svarade:

– Bura in dem! Man borde bura in dem. Bura in Hillary. Bura in dem. Kan ni föreställa er om mina barn gjorde det som den där Hunter gör?

"Bura in henne!" var ett vanligt slagord som skanderades på Donald Trumps valmöten inför valet 2016, då den dåvarande presidentkandidaten Hillary Clinton anklagades för olaglig hantering av en privat mejlserver under tiden som utrikesminister.