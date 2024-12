Trump ska betala 50 miljoner för "våldtäkt"

En federal appellationsdomstol fastställde på måndagen ett tidigare jurybeslut som höll Donald Trump ansvarig för att ha utsatt skribenten E. Jean Carroll för sexuella övergrepp på 1990-talet.

Beslutet innebär att Trump fortsatt är skyldig att betala fem miljoner dollar i skadestånd till Carroll, som anklagar honom för att ha "våldtagit" henne i en provhytt, men det är inte ens klargjort vilket år det påstådda övergreppet skulle ha ägt rum. Det uppger hon sig inte kunna minnas.

Appellationsdomstolen avvisade Trumps argument att tidigare domstolsbeslut var felaktiga. Enligt domen har Trump misslyckats med att visa att "något påstått felaktigt beslut påverkat hans rättigheter i en utsträckning som kräver en ny rättegång", enligt Fox News.

Jurybeslutet från förra året fann Trump ansvarig för att ha angripit Carroll i ett provrum på ett varuhus i New York under mitten av 90-talet. Samtidigt ansågs han skyldig till förtal efter att ha förnekat anklagelserna och gått till verbal motattack under sin presidenttid.

"Politisering av våra domstolar"

Carrolls försvarare, den ökända vänsteradvokaten Roberta Kaplan, välkomnar domen.

– Både E. Jean Carroll och jag är tacksamma för dagens beslut, säger Kaplan i ett uttalande.

Trumps organisation avfärdar dock domen och anklagar rättssystemet för att vara politiserat.

– Det amerikanska folket har valt om president Trump med en överväldigande majoritet och kräver ett slut på politiseringen av våra domstolar och ett snabbt slut på häxjakten, säger Trumps talesperson Steven Cheung.

Han lovar att domen kommer att överklagas.