Trump vill tömma – och ta över – Gaza

Trump tog inför valet emot 100 miljoner dollar i betalning av finansmogulen Miriam Adelson, en radikal­sionistisk aktivist och filantrop, för att representera Israels intressen som amerikansk president.

Nu föreslår han att Gaza ska tömmas på sin cirka två miljoner stora palestinska befolkning och att USA därefter ska ta över området.

– Vi ska äga det. Kolla, Gazagrejen har inte fungerat, sade Trump med en fnissande Benjamin Netanyahu vid sin sida.

Trump promises that the US will take over Gaza, expel all the Palestinians, clean up the area and then rebuild it for “people in the area” (Jewish settlers).



